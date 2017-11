Job Gosschalk legt zijn werk als producent en regisseur neer vanwege grensoverschrijdend gedrag

Job Gosschalk, die tot 10 jaar geleden als casting-director werkzaam was bij Kemna Casting, heeft vandaag een verklaring uitgebracht over grensoverschrijdend gedrag in zijn omgang met acteurs.

Gosschalk is zelf naar buiten gekomen met een statement over zijn gedrag, via Kemna Casting. Hij was eigenaar van het bekende castingbureau en werkte er tot tien jaar geleden als casting director.

Verklaring:

“De afgelopen weken ben ik het onderwerp geweest van geruchten over mijn omgang met acteurs. Het klopt dat ik één-op-één met acteurs aan scènes heb gewerkt, ook bij mij thuis. Het is voorgekomen dat ik daarbij acteurs heb gevraagd hun kleren uit te doen. Ik ben daarbij in een aantal gevallen - besef ik nu - over grenzen gegaan. Ik heb onvoldoende rekening gehouden met het verschil tussen mijn positie en die van een acteur.

Ik wil benadrukken dat mijn (oud-)collega’s bij o.a. Kemna Casting waar ik tot 2008 als casting director werkte en bij Kemna & Zonen waar ik sinds 2008 als regisseur en producent werkzaam ben hier nooit van op de hoogte zijn geweest.

Er is bij mijn beste weten in deze situaties van speloefeningen nooit sprake geweest van fysiek contact. Mij bereiken ook allerlei wilde geruchten over drugs, betasten en minderjarigen. Van die verhalen wil ik met grote stelligheid afstand nemen. Daar is absoluut geen sprake van geweest.

Als ik mensen heb gekwetst of een pijnlijke herinnering heb bezorgd, spijt mij dat heel erg. Die mensen zou ik graag persoonlijk mijn excuses willen aanbieden. Ik kan niet ontkennen dat ik over grenzen ben gegaan en daarom doe ik voor nu een stap terug. Ik leg mijn werkzaamheden als producent en regisseur neer. Dit is een eenmalige verklaring, waarmee ik hoop een einde te maken aan de geruchten. Ik ben de komende periode niet beschikbaar voor interviews of commentaar.”

Kemna Casting laat in een reactie weten dat ze erg geschrokken zijn van de verklaring van van Gosschalk.