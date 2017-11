Secretaris Limburgse moskee opgepakt op verdenking financieren terreur

De politie had het tweetal verzocht naar het politiebureau in Venlo te komen, waar zij direct zijn aangehouden. Dit schrijft het regionale dagblad De Limburger dinsdag. De krant meldt dat de secretaris en tevens vicevoorzitter van de moskee, de 38-jarige Laabi A. verdacht wordt van witwassen, deelname aan een criminele organisatie met terroristische plannen, het werven voor de gewapende strijd en financiering van terrorisme. De voorzitter van moskee Stefan Z. (34) wordt alleen verdacht van witwassen.

Onderzoek Stichting Islamitisch Centrum Westelijke Mijnstreek en Stichting Babycare

Het Openbaar Ministerie laat weten dat de bestuursleden op persoonlijke titel zijn aangehouden. De bestuursleden zijn aangehouden in het onderzoek Stichting Islamitisch Centrum Westelijke Mijnstreek en Stichting Babycare. De aanhoudingen komen voort uit een onderzoek door het Openbaar Ministerie en politie naar de twee genoemde stichtingen.

Onderzoek startte in 2015

Het onderzoek is in 2015 gestart naar aanleiding van meldingen van verdachte transacties. In februari 2017 heeft de politie, samen met de FIOD op 14 locaties in Limburg, waaronder in een gebedshuis in Geleen, doorzoekingen verricht. Destijds zijn geen aanhoudingen verricht