47 doden bij woningbranden

In 2016 zijn er bij 41 fatale woningbranden 47 slachtoffers gevallen. Meer dan de helft van die woningbranden heeft plaatsgevonden in een appartement of flatgebouw.

En bij ruim zes op de tien fatale branden was geen rookmelder aanwezig.

Dat blijkt uit het Jaaroverzicht fatale woningbranden 2016 van de Brandweeracademie. Volgens dat jaaroverzicht vinden veruit de meeste fatale branden plaats op vrijdag (28 procent) en ontstaat de helft in de woonkamer. Als belangrijkste oorzaken noemt de academie roken (19 procent) en technische oorzaken van apparatuur (13 procent). Ongeveer de helft van de fatale branden ontstaat door menselijk handelen.



Alleenstaanden

Veruit de meeste slachtoffers in 2016 zijn alleenstaanden (69 procent) en bijna driekwart is man. Iets meer dan de helft is 61 jaar of ouder en exact hetzelfde percentage (51 procent) is aangetroffen in een ruimte waarvan de deur bij aankomst van de brandweer openstond. Reden voor de brandwondenstichting om eerder dit najaar te waarschuwen (slaapkamer)deuren te sluiten voordat je gaat slapen. Gesloten deuren vertragen namelijk de rookverspreiding in huis en zorgen ervoor dat je meer tijd hebt om te vluchten.

https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/hoe-voorkom-je-brand