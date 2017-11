Vrouw zwaargewond bij verkeersongeval Eemnes

Rond 8.40 uur ontstond een aanrijding tussen twee auto’s. Een 36-jarige vrouw, die van de Rijksweg A1 afkwam, botste tegen een andere auto, toen zij onderaan bij de afrit de Wakkerendijk overstak. De 50-jarige bestuurster van deze auto week uit, waarna zij frontaal tegen een lantaarnpaal aanreed. Hierbij liep zij zwaar letsel aan haar nek en borstkast op. Het slachtoffer werd door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en vraagt getuigen zich te melden.

Vrachtwagenchauffeur gezocht

Vermoedelijk heeft de bestuurder van een rode vrachtwagen met een gele oplegger het ongeluk van dichtbij zien gebeuren. De politie denkt dat dit een belangrijke getuige is en komt daarom graag in contact met hem of haar. Ook met andere getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren wil de politie graag spreken. Bent u de bestuurder van de vrachtwagen of heeft u meer informatie die de politie kan helpen bij het onderzoek, bel dan met het Tactisch Verkeersteam van de politie op 0900-8844.