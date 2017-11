OM wil man die zich voordeed als arts en patholoog strafrechtelijk vervolgen

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland is voornemens om een 56-jarige man uit Bennekom te dagvaarden. Het OM verdenkt de man ervan dat hij zich ten onrechte heeft uitgegeven als arts en patholoog in binnen- en buitenland.

De zaak kwam in 2015 aan het licht toen er twijfel ontstond over de geldigheid van diploma’s van de man. Er is aangifte bij de politie gedaan en er is een strafrechtelijk onderzoek opgestart. Omdat de man ook verdacht wordt van strafbare feiten gepleegd in het buitenland, heeft het OM onderzoek in onder meer Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten laten doen. Deze zogeheten rechtshulpverzoeken nemen veel tijd in beslag.

Onderzoek in volle gang

Het onderzoek naar de man is nog niet afgerond. De rechtbank neemt deze maand een besluit over wensen voor aanvullend onderzoek. Er wordt een inhoudelijke zitting gepland als alle onderzoeken zijn afgerond en het voornemen om te vervolgen in stand blijft. Het OM zal dan ook de definitieve tenlastelegging bekend maken.