Operatie Impact: Zuid-Nederland in actie tegen synthetische drugs

Operatie Impact komt deels voort uit lopende onderzoeken. Naast strafrechtelijke acties vinden er ook bestuursrechtelijke controles plaats. Op een groot aantal locaties in Brabant en Limburg gaat de gemeente samen met de politie deze controles uitvoeren.



In Mariahout deed het arrestatieteam een inval vanwege aanwijzingen van de mogelijke aanwezigheid van spullen voor de productie van synthetische drugs. In de woning werd onder meer platinapoeder gevonden, dat wordt gebruikt bij de productie van synthetische drugs.



Bij een doorzoeking in een woning in Tilburg werd een vriezer met vermoedelijk grondstoffen aangetroffen en een aantal zakken met nog onbekend poeder.



In een loods in Waspik heeft de politie ruim 49.000 liter formamide, een grondstof voor de productie van amfetamine, aangetroffen. De Landelijke Faciliteit Ondersteunen en Ontmantelen is ter plaatse voor de afvoer van de chemicaliën.



Tijdens een bestuurlijke controle in Weert zijn vier grote drukvaten gevonden in een garagebox die vaak worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs.

Gevaren

De productie van synthetische drugs brengt veel gevaren met zich mee. Drugslabs bevinden zich lang niet altijd op afgelegen bedrijfsterreinen, criminelen deinzen er niet voor terug om een drugslab op te zetten midden in een woonwijk. Afgelopen vrijdag werden er in een achtertuin in Kaatsheuvel twee overleden mannen gevonden. In een garage die aan de woning grenst trof de politie een amfetamine-lab aan. Mogelijk heeft het overlijden van de twee mannen te maken met het lab.

Afval

Het afval dat vrijkomt bij de productie van synthetische drugs wordt gedumpt in de natuur, wat niet alleen grote kosten met zich meebrengt als het afval moet worden opgeruimd, het is ook zeer schadelijk voor mensen en dieren wanneer zij in aanraking komen met dit chemisch afval. Chemisch drugsafval vormt ook een bedreiging voor ons drinkwater. De bron van drinkwater in Nederland is grotendeels grondwater. Dat grondwater is kwetsbaar en moet worden beschermd tegen verontreinigingen.

Ontwrichtend

De gevolgen van de synthetische drugs productie zijn zeer ontwrichtend voor de samenleving. Deze vorm van ondermijnende criminaliteit wordt daarom gezamenlijk aangepakt. Operatie Impact valt binnen geïntensiveerde aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit in de drie zuidelijke provincies, Brabant, Zeeland en Limburg. Deze aanpak heeft als doel om als één overheid criminele netwerken te verstoren en de productie en handel in en van synthetische drugs terug te dringen.



Binnen de aanpak wordt nauw samengewerkt tussen OM, politie, openbaar bestuur, Belastingdienst, FIOD, LFO, NFI, Douane, Koninklijke Marechaussee, de Regionale Informatie en Expertisecentra en de Taskforce Brabant-Zeeland.