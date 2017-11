Twee jaar cel voor gewelddadige verkrachting en zware mishandeling

Geen poging doodslag

De verdachte heeft in de vroege nacht van 13 oktober 2016 met het slachtoffer afgesproken om tegen betaling seks te hebben. De verdachte is daarbij gewelddadig geworden en heeft de signalen genegeerd van het slachtoffer dat zij geen seks meer wilde. Het slachtoffer had meerdere verwondingen, waaronder een bloeding in haar hoofd. Het geweld van de verdachte levert ook een ander strafbaar feit op: zware mishandeling, maar geen poging tot doodslag.

Gedwongen of vrijwillige seks

De verdachte ontkent dat hij het slachtoffer gedwongen heeft tot seks; hij heeft haar naar eigen zeggen geslagen, omdat zij zich niet aan de afspraken hield en hem ook zijn geld niet terug wilde geven. De rechtbank is van oordeel dat het slachtoffer wél gedwongen is: zij is gezwicht onder het geweld en de dreiging met meer geweld. Het slachtoffer werd fors toegetakeld en lijdt nog steeds onder de lichamelijke en psychische gevolgen.

24 maanden gevangenisstraf

De rechtbank houdt rekening met de ernst van de feiten en met de houding van de verdachte die vooral begaan is met zichzelf en vindt dat het slachtoffer zich gewoon aan de afspraak had moeten houden. Omdat de verdachte geen legale verblijfstatus heeft in Nederland, komt hij niet in aanmerking voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling na het uitzitten van twee derde van zijn straf.

Om de straf effectief gelijk te maken aan de straf die hij gekregen zou hebben, als hij wél legaal in Nederland zou verblijven, past de rechtbank een korting toe ten opzichte van de eis van de officier van justitie die 36 maanden had geëist. De verdachte moet aan het slachtoffer een schadevergoeding betalen.