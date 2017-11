Automobiliste (84) raakt te water en overlijdt

Dinsdagmiddag is een 84-jarige automobiliste uit Heerenveen overleden nadat haar auto op de Herenwal in haar woonplaats van de kade reed en in het water terecht kwam. Dit heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Te water

'De vrouw wilde met haar geparkeerde auto wegrijden. Daarbij raakte ze van de kade en kwam met haar voertuig te water', aldus de politie. Omstanders hebben de automobiliste uit het water gehaald. Ze is daarna met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Later in de middag is de vrouw overleden.