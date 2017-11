Jonge verdachten aangehouden voor afpersing via datingsite

Vorige week zijn een 18-jarige man uit Delft en een 20-jarige vrouw uit Spijkenisse aangehouden in een onderzoek naar afpersing via een datingsite. Dit heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Pikante foto's

Een inwoner van Mijdrecht kreeg in juli dit jaar contact met een vrouw via een datingsite. Na diverse berichten over en weer, waarbij ook pikante foto’s werden uitgewisseld, gaf het slachtoffer op verzoek van de vrouw zijn telefoonnummer.

Dreigende berichten

Vervolgens kreeg hij via een berichtenapp dreigende berichten. Daarin maakte de afzender bekend dat hij van alles van het slachtoffer wist: diens naam en die van familieleden en waar de man werkte.

Paar honderd euro

Onder het dreigement dat de foto’s en chats openbaar zouden worden gemaakt, liet het slachtoffer zich onder druk zetten om enkele geldbedragen van een paar honderd euro over te maken.

Aangifte

Toen hem om meer geld werd gevraagd, stapte hij naar de politie om aangifte te doen. Onderzoek leidde naar de verdachten. De 18-jarige man zit nog in voorarrest, de 20-jarige vrouw is inmiddels heengezonden maar is nog wel verdachte in het onderzoek.