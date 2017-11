Brand door werkzaamheden bij SVV/SMC

Bij voetbalvereniging SVV/SMC was men bezig met werkzaamheden. Werklui waren bezig met het weghalen van bankjes op de tribune met een snijbrander. Hierbij ontsnapte een vonkje die onder de tribune en is in de bergingsruimte terecht is gekomen waardoor brand ontstond. Bij het zien van rook zijn de werklui naar de achterkant gegaan, hebben de brandende delen naar buiten gegooid en hebben zelf geblust. De brandweer heeft het daarna overgenomen. De brand was snel onder controle.