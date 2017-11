Amsterdammers met uitkering mogen bijverdienen in experiment

De gemeente Amsterdam start een eigen experiment met een regelluwe bijstand. 'Met het experiment onderzoekt de gemeente samen met de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam of werkzoekenden sneller werk vinden als ze vrijer worden gelaten en wat mogen bijverdienen', zo laat de gemeente Amsterdam dinsdag weten.

'Alle Amsterdamse bijstandsgerechtigden mogen deelnemen aan het experiment. Deelnemers mogen tot maximaal 200 euro in de maand bijverdienen naast hun uitkering', aldus de gemeente.

'Eigen' experiment goedgekeurd

Amsterdam is niet toegelaten tot het landelijk experiment. Het ministerie heeft de opzet van het experiment dat Amsterdam heeft aangemeld goedgekeurd. Ook heeft het ministerie geen bezwaren tegen de manier waarop de gemeente de participatiewet interpreteert en uitvoert. Het ministerie heeft echter geconcludeerd dat de bewoordingen waarmee de tegenprestatie in de Amsterdamse verordening staat, niet voldoet aan de eisen. Daarom heeft het ministerie het Amsterdams experiment afgewezen.

'Beetje vrijer laten'

Wethouder Vliegenthart van Sociale Zaken: 'Het is heel belangrijk om te weten wat er gebeurt met de kansen en mogelijkheden van werkzoekenden als je ze en beetje vrijer laat. Daarom hebben we alles op alles gezet om ook als grootste stad in het land tóch te kunnen bijdragen aan het experiment.'

Tot maximaal 200,- euro bijverdienen

De gemeente heeft een manier gevonden het experiment toch uit te voeren binnen de grenzen van de participatiewet. Dat betekent dat bijstandsgerechtigden met een deeltijdbaan de helft van hun loon, tot maximaal 200 euro per maand mogen bijverdienen.

Aanmeldprocedure

Daarnaast wordt er onderzocht wat de effecten zijn van meer of minder begeleiding. Het experiment wordt wetenschappelijk begeleid door de HvA en de UvA. Het experiment duurt twee jaar en gaat 1 februari van start. Begin 2018 ontvangen alle Amsterdamse bijstandsgerechtigden een brief met de aanmeldprocedure en een uitnodiging voor de voorlichtingsbijeenkomst.