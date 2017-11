Voor dodelijke schietpartij Blerick aangehouden verdachte is niet de schutter

De 21-jarige man uit Tegelen, die direct na het fatale schietincident in Blerick op 1 november werd aangehouden, is niet de schutter. Dit heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

'De man komt echter vandaag niet op vrije voeten omdat hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een overval die los staat van deze zaak', aldus de politie.

Aanhouding

Bij de schietpartij in Blerick kwam de 22-jarige Ömer Köksal om het leven. De 21-jarige man werd op 1 november aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. Uit de verhoren en nader onderzoek is gebleken dat hij niet de schutter is.

Identiteit betrokkenen bekend

Ten tijde van de schietpartij was hij niet op de plaats waar de schoten vielen. Er zijn geen aanwijzingen dat hij van tevoren op de hoogte was dat de schietpartij zou gaan plaatsvinden. De politie is nog actief op zoek naar twee betrokkenen bij het schietincident. De politie kent de identiteit van deze twee.