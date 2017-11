Paradise Papers: 'belastingparadijs' Nederland helpt multinationals belasting te ontwijken

Uit Brussel komen nu ook afkeurende geluiden richting Nederland nu blijkt dat ons land ook wordt genoemd in de recent onthulde zogenaamde 'Paradise Papers'. Dit heeft de NOS dinsdagavond bekendgemaakt.

Belastingontwijking

Uit deze nieuw gelekte documenten blijkt dat de Nederlandse belastingregels voor met name buitenlandse grote internationale ondernemingen zo gunstig zijn dat deze multinationals door Nederland in de gelegenheid worden gesteld om belasting te kunnen ontwijken.

Geen belastingontduiking

Het gaat hierbij dus niet om belastingontduiking waarbij inkomsten of gelden worden verzwegen wat dus wel strafbaar is maar om door slimme constructies bepaalde belastingen te ontwijken wat niet strafbaar is gesteld.

Brussel

Maar belastingontwijking wordt nu door steeds meer landen veel vaker niet meer geaccepteerd en ook Brussel heeft zich nu in deze discussie gemengd en Nederland te kennen gegeven dat dit moet stoppen en zich aan de afspraken moet gaan houden die de landen hierover met elkaar hebben gemaakt.