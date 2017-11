Grote brand op zolder van woning Barendrecht

Dinsdagmiddag is de brandweer met spoed gealarmeerd voor een gebouwbrand aan de Kastanjehout in Barendrecht.

Nog voor aankomst schaalde de brandweer op naar het middelbrand en later naar grote brand. Ter plaatse bleek het te gaan om een uitslaande brand op zolder van een woning.

Hond

Een hond was even vermist maar kon door de brandweer worden gered. Een ambulance kwamen ter plaatse en het ambulancepersoneel heeft 4 mensen gecontroleerd op rookinhalatie. Bij de brand kwam veel zwarte rook vrij. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend.