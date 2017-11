Grote anti-terreuroefening in Amsterdam

In Amsterdam wordt op 8 en 9 november een grote anti-terreuroefening gehouden.

Momenteel is er geen concrete dreiging, maar de gemeente Amsterdam en de hulpdiensten bereiden zich al langere tijd voor op een aanslag. Tijdens deze oefening wordt een terroristische aanslag in Amsterdam nagebootst. Er wordt hierbij nauw samengewerkt tussen politie, Openbaar Ministerie, brandweer, geneeskundige hulpdiensten, Dienst Speciale Interventies en Defensie. Het doel van de oefening is dat deze samenwerking zo goed mogelijk gebeurd. Dit meldt Het Parool woensdag.

De oefening vindt onder meer plaats bij restaurant Haddock op het Zeeburgereiland en bij het metrostation Europaplein. In het kader van bescherming tegen een aanslag plaatste de gemeente Amsterdam eerder al betonblokken op de Dam.