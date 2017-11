ZEMBLA: KLM-piloot mag niet meer spreken over gifitge dampen in vliegtuigen

In een zwijgcontract dat oud-piloot Willem Felderhof sloot met KLM staat dat Felderhof nooit meer mag spreken over giftige dampen aan boord van vliegtuigen.

Doet Felderhof dit wel dan moet hij zijn ontslagvergoeding van 300.000 euro aan KLM terugbetalen. Dit meldt het onderzoeksprogramma ZEMBLA dat het contract in handen heeft.

Aerotoxisch syndroom

Willem Felderhof mag niet meer spreken over ziek worden van giftige dampen aan boord van vliegtuigen. De piloot is zijn baan kwijt door chronische gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, evenwichtsstoornissen en een vertraagde reactiesnelheid. Volgens zijn neuroloog worden die klachten veroorzaakt door het aerotoxisch syndroom. Het aerotoxisch syndroom is een nog niet erkende ziekte die voorkomt bij piloten, cabinepersoneel en frequent flyers. De klachten bestaan uit hoofdpijn, verlammingsverschijnselen, evenwichtsstoornissen, geheugenproblemen en trillende handen. Het patroon is vergelijkbaar met vergiftiging door organofosfaten. Dat zijn giftige stoffen die in de motorolie voorkomen.

Eenzijdig verbod

Ook als “derden” zich uitlaten over Felderhof, moet hij zijn volledige ontslagvergoeding terugbetalen. Arts en oud-piloot van KLM Michel Mulder wordt specifiek genoemd. Mulder: “Het is een eenzijdig verbod, want ik heb er nooit mee ingestemd.” Mulder doet al jaren onderzoek naar bemanningsleden die ziek worden door het ongemerkt inademen van giftige oliedampen aan boord. Volgens Mulder heeft KLM de klachten van zieke bemanningsleden, waaronder hijzelf, nooit serieus genomen, zo schrijft ZEMBLA.

KLM laat over het zwijgcontract aan ZEMBLA weten: “Een schikking is bedoeld om een voortslepende discussie met een werknemer te sluiten. Het is in veel organisaties gebruikelijk om in een beëindigingsovereenkomst met een werknemer een geheimhoudingsbeding op te nemen.”