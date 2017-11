62% studenten ervaart vaak prestatiedruk in dagelijks leven

62% procent van de studenten ervaart vaak tot erg vaak prestatiedruk in het dagelijks leven. Dit blijkt uit onderzoek van docent en onderzoekster Jolien Dopmeijer onder ruim 1.800 studenten op Hogeschool Windesheim. Het is voor het eerst dat er in Nederland op deze schaal onderzoek is gedaan onder studenten naar de prestatiedruk die zij in het dagelijks leven ervaren.