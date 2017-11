Inwoners Vlaardingen moeten drinkwater koken om poepbacterie

Evides Waterbedrijf adviseert daarom alle inwoners van Vlaardingen om het kraanwater drie minuten te koken voordat ze het gebruiken om te drinken of eten van te bereiden. Het water is voor andere doeleinden – zoals (af)wassen en douchen – wel direct bruikbaar. De situatie gaat minimaal drie dagen duren. Dit schrijft Evides Waterbedrijf op de website.

Door werkzaamheden is er helaas een vervuiling in het leidingnet terechtgekomen in Vlaardingen, aldus Evides. Het bedrijf heeft op verschillende locaties in hele lage aantallen ongewenste bacteriën aangetroffen. Door het drinkwater drie minuten lang te koken worden de bacteriën onschadelijk gemaakt. Men kan het gekookte drinkwater gebruiken om te drinken of eten mee te bereiden.

Gebruik voor het koken een fluitketel of pan. Water in waterkokers en koffiezetapparaten kookt in de regel namelijk geen drie minuten achtereen (check daarvoor de gebruiksaanwijzing van het apparaat). Het kookadvies geldt ook voor drinkwater voor huisdieren.

Uitslag onderzoek

Evides onderzoekt de mogelijke oorzaak en probeert de situatie zo snel mogelijk te verhelpen. Het kookadvies blijft gelden tot onderzoek aantoont dat het water in Vlaardingen volledig betrouwbaar is. Evides vraagt daarom vhet drinkwater oorlopig nog te koken.