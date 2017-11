Er komt een onderzoek naar 4000 deals tussen fiscus en bedrijven

Dit naar aanleiding van de commotie die ontstond over fouten bij een deal tussen de Belastingdienst en het concern Procter & Gamble. Uit de zogenoemde Paradise Papers, documenten over belastingontwijking, blijkt dat de Belastingdienst in de fout ging toen het een belastingafspraak maakte met de multinational Procter & Gamble. Een inspecteur handelde daar in zijn eentje, wat niet had gemogen. Door de deal hoefde het bedrijf 169 miljoen dollar mindert te betalen aan belastingen in Nederland. Dit schrijft het Algemeen Dagblad woensdag.

Belastingdienst veel soepeler voor multinationals

Minister Snel wil nu laten onderzoeken of er misschien bij andere afspraken ook fouten zijn gemaakt. De Tweede Kamer wil na de onthulling in de Paradise Papers snel een debat over deze deal. In de krant zegt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee: 'Opnieuw voelt iedere belastingbetaler zich zwaar bekocht. Iemand die bij het aanvragen van een toeslag een kleine vergissing maakt krijgt te maken met een opeenstapeling van boetes. Met multinationals lijkt de Belastingdienst veel soepeler om te gaan: zij krijgen deals die hen miljoenen aan belastingvoordelen opleveren.'