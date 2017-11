Politiebureau ontruimd na vondst handgranaat in sporttas

In Helmond hebben politiemensen op het politiebureau aan de Kasteeltraverse in een in beslag genomen sporttas een handgranaat aangetroffen.

'De eerste verdieping van het bureau werd tijdelijk ontruimd, ook is het gebouw aan het begin van de avond enkele uren voor publiek gesloten geweest', zo meldt de politie woensdag.

EOD

'De granaat van Joegoslavische makelij is tijdelijk opgeslagen, de EOD komt deze binnenkort ophalen. Er is geen direct gevaar geweest', aldus de politie. Het begon eerder die middag met de staandehouding van twee mannen in een auto op de Bisonstraat in Gemert. In enkele sporttassen in de auto is in totaal 3 kg hennep gevonden.

Twee aanhoudingen

Daarop zijn de twee mannen naar het bureau in Helmond overgebracht, waar ze werden ingesloten. Bij het doorzoeken van de sporttassen kwam de handgranaat tevoorschijn. Ook dit wordt het duo van 28 en 45 jaar uit Gemert ten laste gelegd. Zij zijn gisteren in verzekering gesteld.