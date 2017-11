Oud-defensieminister Hans Hillen opgeroepen als getuige in corruptiezaak

Oud-minister Defensie Hans Hillen wordt als getuige opgeroepen in de zaak Dotterbloem, waarbij meerdere ambtenaren worden verdacht van corruptie bij de aanbesteding van dienstvoertuigen. Hiertoe heeft de rechtbank in Rotterdam op verzoek van de verdediging beslist.

'De rechtbank heeft de verzoeken tot het horen van getuigen toegewezen en andere onderzoekswensen afgewezen', zo meldt de rechtbank woensdagmiddag.

Aanbesteding dienstvoertuigen

De rechtbank in Rotterdam heeft onder meer beslist dat oud-minister van Defensie de heer Hillen wordt gehoord als getuige in genoemde strafzaak. In de betreffende strafzaak verdenkt het OM meerdere ambtenaren van strafbare feiten rondom de aanbesteding van dienstvoertuigen.

Uitlatingen in NRC

Gelet op de uitlatingen van de heer Hillen in het NRC Handelsblad van 6 juni 2017 en zijn eerdere verklaringen bij de Rijksrecherche ziet de rechtbank voldoende verdedigingsbelang om de oud-minister als getuige te horen.

Mogelijk uitleg geven

Uit deze verklaringen en uitlatingen volgt dat de heer Hillen mogelijkerwijs uitleg kan geven over de wijze waarop binnen het ministerie werd omgegaan met integriteitskwesties en verdenkingen ter zake van strafbare feiten door defensiepersoneel. Het verzoek van de verdediging om de heer Hillen te horen als getuige wordt dan ook toegewezen.