Piraterijbestrijders richten zich meer op Somalische vasteland

Geen acuut probleem meer

Na 9 jaar piraten jagen is dit geen acuut probleem meer. Op het dieptepunt in 2011 kaapten piraten nog 32 schepen en hielden ze 730 mensen gegijzeld. Meer dan 1.100 verdachten werden overgedragen aan justitie. De missies Atalanta (EU) en Ocean Shield (NAVO) ontmoedigden piraterij. Sinds 2014 vingen de ingezette marineschepen geen enkele zeerover. 'De criminaliteit is teruggedrongen naar de kust, toch varen we hier nog niet voor niets', vertelt kapitein-ter-zee Harold Liebregs, commandant van de Rotterdam.

Terreurorganisatie Al-Shabaab

De veiligheid op zee is wel verbeterd, maar daar merken de Somalische burgers zelf weinig van. Voor hen komt het gevaar met name van de islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab. Die pleegt regelmatig aanslagen op prominente plekken en militaire basis. Half oktober leverde de bemanning van de Rotterdam nog medische hulp aan de slachtoffers van een zware bomaanslag in de hoofdstad Mogadishu.

Kustwacht zelfredzamer

Liebregs: 'Piraterij op zee kunnen we onderdrukken, maar een structurele oplossing moet op het land worden gevonden. We richten ons tegenwoordig meer op het opbouwen van het land.' Zo kwamen zo’n 50 militairen van de kustwacht van de deelstaat Galmudug een paar dagen aan boord voor een training. Tijdens rollenspellen leerden ze hun landgenoten vriendelijk te benaderen. Ook kregen ze bijvoorbeeld lessen in Zelfhulp Kameradenhulp en fouilleren. De kustwacht wordt zo zelfredzamer, maar de training heeft nog een doel. 'Via de Somaliërs komen we aan meer informatie.'

Inlichtingenvluchten

Informatie verzamelen was 1 van de belangrijkste taken tijdens deze missie. Zodoende maakte de Cougar-boordhelikopter bijna dagelijks inlichtingenvluchten. Daarbij maakten de schutter en rescue operator tientallen gedetailleerde foto’s van dorpen en schepen om piraterijvoorbereidingen te kunnen herkennen. 'We analyseren de levenspatronen van de bevolking', vertelt vlieger Jimmy. '1 keer langs vliegen is niet voldoende; dat is slechts een momentopname; we willen zien wat er verandert.'

Aan het einde van dit jaar besluit de Tweede Kamer of Nederland nog een jaar bijdraagt aan missie Atalanta, of het bij 9 jaar houdt.