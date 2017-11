Erasmus Universiteit heeft al 26 miljoen euro in trustfonds

100 miljoen euro

De ambitie is om een vermogensfonds van 100 miljoen euro in 2025 te creëren. Donateurs hebben hiervoor al meer dan 26 miljoen euro bijgedragen. Daarnaast lanceerden universiteit en Trustfonds een online community voor alumni, studenten en wetenschappers.

Topuniversiteit

De Erasmus Universiteit Rotterdam wil een topuniversiteit zijn die met haar onderzoek en onderwijs de maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw aan gaat: op het gebied van gezondheidszorg, duurzame welvaart en samenleven in stedelijke gebieden. Dat kan de universiteit echter niet alleen. Iedereen - studenten, wetenschappers, de circa 100.000 alumni, betrokkenen - kan iets bijdragen: donaties, kennis, ervaring of netwerk. Nog niet eerder deed een Nederlandse universiteit op deze schaal een beroep op haar alumni (en anderen) om excellent onderzoek en onderwijs te steunen.

Fonds van 100 miljoen euro

Vandaag, op de 104edies natalis (verjaardag) van de universiteit, lanceren de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus Trustfonds (het vermogensfonds van de EUR) ‘Challenge Accepted’. Deze campagne geeft de (Rotterdamse) mentaliteit weer om altijd de uitdaging aan te gaan.

Het vinden van antwoorden op maatschappelijke uitdagingen is niet eenvoudig en vergt veel onderzoek - en daarmee geld. Daarom is er de ambitie om een vermogensfonds (‘endowment’ fonds) te creëren met een omvang van 100 miljoen euro in 2025 om zo dat maatschappelijk relevante onderzoek en onderwijs mogelijk te maken.

Deze onafhankelijke inkomstenstroom stelt de universiteit in staat baanbrekend onderzoek te doen, topwetenschappers naar Rotterdam te halen en om de beste studenten met beurzen (scholarships) te ondersteunen. Een dergelijke ‘vierde geldstroom’ vermindert ook de afhankelijkheid van (teruglopende) overheidsfinanciering. Dit is niet eerder gedaan op een Nederlandse universiteit op deze schaal.

Meer dan 26 miljoen euro gegenereerd

In de private fase van deze campagne, in aanloop naar de lancering vandaag, hebben enkele tientallen alumni en families in totaal al meer dan 26 miljoen euro bijgedragen. Het zijn succesvolle alumni en Rotterdamse families die zich verbonden voelen met de ambities van de universiteit en daar graag hun bijdrage aan willen leveren. Vanaf nu kan iedereen bijdragen aan het onafhankelijk beheerde endowment fonds, met grote of kleinere bijdrages.

De geschiedenis herhaalt zich: de oprichting van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool (NHH, de voorloper van de EUR) was in 1913 ook mogelijk dankzij de financiële steun van een reeks Rotterdamse ondernemers en families.

Online community

Daarnaast lanceren de Erasmus Universiteit en het Erasmus Trustfonds vandaag ‘EUR Connect’: een online community voor alumni, studenten, wetenschappers en iedereen die zich verbonden voelt met de universiteit. Op dit platform kan iedereen zijn of haar kennis, ervaring en netwerk (contacten) delen.

Kristel Baele, voorzitter van College van Bestuur: 'Met onze mentaliteit en disciplines zijn we heel goed in staat om écht verandering teweeg te brengen als het gaat om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze eeuw. Dat doen we samen met onze sterke EUR-community, die bestaat uit studenten, wetenschappers, medewerkers, alumni en iedereen die zich verbonden voelt met deze universiteit. Ik vind het geweldig hoe sterk de band nog altijd is die alumni hebben met hun alma mater.'

Michiel Muller, voorzitter van het Erasmus Trustfonds: 'We kiezen met deze campagne voor een zeer on-Nederlandse aanpak, maar een die wel ongelooflijk Rotterdams is. Het enthousiasme onder alumni en Rotterdammers om deze campagne te steunen is enorm, getuige de vliegende start die we hebben gemaakt. Een gift, een endowment, is voor altijd: je blijft op die manier verbonden met jouw universiteit.'