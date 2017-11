Aquarium in brand

Dinsdagavond werd de brandweer gealarmeerd voor een gebouwbrand aan de Jacoba van Beierenstraat in Vlaardingen.

Ter plaatse bleek dat de kap boven een aquarium in de woning vlam had gevat. De brandweer heeft het aquarium buiten gezet en de woning verder gecontroleerd en geventileerd. De brand was snel geblust waarna de hulpdiensten weer retour konden.