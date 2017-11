Duizenden liters grondstoffen, hennep en vuurwapens aangetroffen

In de afgelopen twee dagen, hebben de ondermijningsteams van Politie, Openbaar Ministerie en gemeenten uit Zuid-Nederland, tijdens de gezamenlijke actie 'Operatie Impact' die zich richt tegen de productie van synthetische drugs, duizenden liters grondstoffen, hennep en vuurwapens aangetroffen. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdagavond bekendgemaakt.

Acht aanhoudingen

'Op tientallen plaatsen in Zuid-Nederland zijn daarbij door de ondermijningsteams controles en acties uitgevoerd. Daarbij werden 8 aanhoudingen verricht, waarvan drie in België', aldus het OM. Operatie Impact valt binnen geïntensiveerde aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit in de drie zuidelijke provincies, Brabant, Zeeland en Limburg. Operatie impact is ontstaan op basis van strafrechtelijke en bestuurlijke informatie.

Waspik

Dinsdag trof de politie in een loods in Waspik grote hoeveelheden grondstoffen voor de productie van synthetische drugs aan. Er werd naast de ruim 49.000 liter formamide aangetroffen, ook nog 10.950 liter verschillende andere grondstoffen zoals zoutzuur en methanol aangetroffen. Deskundigen van het LFO hebben berekend dat na bewerking van deze grondstoffen ruim 17 miljoen xtc-pillen kunnen worden geproduceerd.

Weert

In het Limburgse Weert trof het ondermijningsteam 458 kilo APAA aan, jerrycans gevuld met 244 liter PMK gevonden en 96 kaarsen, die bleken te bestaan uit PMK-glycidezuur. Dit zuur wordt gebruikt als pre-precursor, dat na bewerking omgezet wordt naar PMK waaruit vervolgens XTC gemaakt kan worden. In de loods werd ook verschillende apparatuur voor in een drugslaboratium gevonden.

Gassel

Bij een bestuurlijke controle in Gassel trof het ondermijningsteam naast een hennepkwekerij met ruim 200 planten ook een grote loods aan met daarin allerlei een dure motor en growshopartikelen. Al deze goederen zijn in beslag genomen en de hennepkwekerij is vandaag ontruimd.

Tilburg

In een schuur bij een woning in Tilburg trof de politie zestien vaten van 200 liter grondstof voor synthetische drugs aan. Bij de doorzoeking van een woning in Breda zijn een aantal zaken met vermoedelijk amfetamine gevonden.

Melden helpt

De ondermijnende criminaliteit in Zuid-Nederland is een probleem van ons allemaal en moet daarom ook gezamenlijk worden aangepakt. Om de pakkans te vergroten zijn w meldingen uit de maatschappij ook een belangrijke bron van informatie. Tijdens operatie impact bleek dat wederom, verschillende controles zijn mede gebaseerd op meldingen van inwoners uit Zuid-Nederland.