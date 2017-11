Verwarde man draait gaskraan open, tientallen woningen ontruimd

Meerdere woningen werden ontruimd en de gehele straat werd afgesloten. In een woning is door de bewoner de gaskraan open gezet. De bewoner is even later aangehouden. Er werden bussen ingezet om de bewoners uit de ontruimde woningen naar een opvanglocatie te kunnen brengen. Het DSI (Dienst Speciale Interventies, arrestatieteam) was ter plaatse maar is niet ingezet.