Mannen bekennen grensoverschrijdend seksueel gedrag

De krant legde 305 volwassen mannen in een representatief onderzoek van Survey Sampling International (SSI) de vraag voor of ze zelf, in het kader van de #metoo-discussie, weleens te ver zijn gegaan.

Eén op de zeven ondervraagden twijfelt of hij weleens over de schreef is gegaan, nu vrouwen massaal hun ervaringen over ongewenste intimiteiten delen. 9,2 procent denkt wel eens te ver te zijn gegaan. Driekwart zegt zeker te weten nooit een misstap te hebben begaan.

Bijna 47 procent van de ondervraagden vindt daarnaast dat de discussie overdreven vormen aanneemt.