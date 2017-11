Vrouw overleden na beknelling in machine bij verpakkingsbedrijf

Bij het verpakkingsbedrijf Smurfit Kappa in Etten-Leur is een vrouw overleden bij een bedrijfsongeval.

Het slachtoffer raakte afgelopen nacht bekneld in een machine. Hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De technische recherche en arbeidsinspectie stellen een onderzoek in naar de omstandigheden van het ongeval. Medewerkers zijn opgevangen in de kantine van het bedrijf.