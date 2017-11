Willen mensen nou wel of geen vakantievliegveld?

Verderop in de krant valt echter te lezen dat wanneer mensen wel goed op de hoogte zijn van de uitbreidingsplannen, slechts 30 procent positief is terwijl 62 procent absoluut geen vakantievliegveld in Lelystad wil. Acht procent is neutraal.

Lelystad Airport opent in april 2019 als vakantievliegveld. Op termijn zal de luchthaven jaarlijks 45.000 vluchten afhandelen, goed voor zo’n 7 miljoen passagiers. Daarmee wordt Lelystad na Schiphol de grootste luchthaven van Nederland. Over de lage vliegroutes boven Oost-Nederland bestaat veel onrust.

Vandaag weg open voor vakantieverkeer

De provincie Flevoland, de gemeente Lelystad en de luchthaven laten er in ieder geval 'geen gras over groeien' door vandaag het 1e deel van de Anthony Fokkerweg (N727) naar Lelystad Airport te openen. En haast is er zo te lezen. Want de weg is twee maanden eerder dan gepland in gebruik genomen. In de toekomst zullen 7 miljoen passagiers via deze weg naar Lelystad Airport rijden om hun vakantievlucht te halen.