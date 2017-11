Woning in Emmen onder vuur genomen

Dinsdagavond is aan de Haagjesweg in Emmen een woning onder vuur genomen.

Het schietincident vond plaats rond 23.15 uur. In de voordeur van de woning werden meerdere kogelgaten gevonden. Op het moment van de kogelregen was een 19-jarige jongeman in de woning. Hij raakte niet gewond.

Getuigen hebben volgens de politie kort na dit incident 2 onbekende personen op een donkerkleurige motorscooter weg zien rijden via de Haagjesweg in de richting van de Odoornerweg.

De politie wil graag in kontakt komen met getuigen van dit incident waarmee ze nog niet heeft gesproken. Ook mensen die kort voor of na het incident iets opvallends hebben gezien in de omgeving van de woning of meer informatie hebben willen wij graag spreken.