Vuurwerkbom zorgt voor veel schade aan portiekwoning en riool

Rond 12.00 uur kreeg de politie melding dat er brand woedde na mogelijk een explosie bij een kelderbox. De brandweer en politie kwamen en na het blussen bleek dat een put en rioolbuis ontploft waren. De portiek liep brandschade op en het riool moet hersteld worden. Vermoeden is dat er zwaar vuurwerk in de put is gegooid. De politie heeft buurtonderzoek gedaan en vraagt getuigen, of mensen die meer weten hiervan, om contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.