Brandweer haalt bewusteloze man uit zijn woning bij brand

Omwonenden belden rond 04.00 uur de brandweer toen ze een rookmelder in de betreffende woning hoorden afgaan. Hulpverleners ter plaatse probeerde de voordeur te forceren, maar toen dat niet lukte is de brandweer via een balkon naar binnen gegaan. In de woning troffen ze het slachtoffer, die al op leeftijd is, aan. Hij is met verwondingen in zijn gezicht naar het ziekenhuis gebracht. Over de gezondheidstoestand van het slachtoffer is nog weinig bekend. De brandweer onderzoekt hoe de brand, die in de keuken woedde, heeft kunnen ontstaan.