Verwarde man steekt eigen huis in brand in Oosterhout

Een 46-jarige man heeft vanmorgen in Oosterhout zijn eigen huis gestoken. Hij is aangehouden.

Na een melding op donderdagmorgen rond 07.30 uur over overlast van een buurtbewoner reden agenten naar de Kanonierstraat. De man die verward gedrag mogelijk vanwege drugsgebruik vertoonde gooide met huisraad. Hij is bekend bij de politie. Voor de woning lag huisraad en een fiets die hij door de ruit van zijn huis gegooid had. Hij weigerde zijn huis uit te komen en stak vervolgens een meubelstuk in brand. Er ontstond veel rookontwikkeling door de brand. Agenten hebben de man uiteindelijk uit zijn huis kunnen halen. Daarna is hij aangehouden voor brandstichting. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd om verzorgd te worden. Daar is ook een bloedanalyse afgenomen om te kijken of de man onder invloed is van drugs. De brandweer heeft de brand geblust.

Mensen met verward gedrag

De politie krijgt regelmatig te maken met mensen met verward gedrag. Zij maakt in dat geval een zorgmelding die wordt gedeeld met Veilig Thuis. In een overleg met meerdere partners (Veilig Thuis, gemeente, woningbouwcorporaties, politie, GGZ, etc.), wordt gekeken hoe iemand met verward gedrag het beste kan worden geholpen. Dat hoeft niet altijd een strafrechtelijk proces, maar kan ook een behandeling door een zorginstelling zijn.