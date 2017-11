Verbod op trappen en stoten naar het hoofd bij vechtsporters onder de 18 jaar

Vanaf 1 januari 2020 is het voor kickboksers, thaiboxers en MMA beoefenaren onder de 18 jaar in Nederland niet langer toegestaan te trappen en stoten naar het hoofd.

De Nederlandse Vechtsportautoriteit voert deze maatregel per 1 januari aanstaande gefaseerd in. Per 1 januari 2018 geldt dit verbod voor jongeren onder de 16 jaar en per 1 januari 2019 voor de jongeren onder de 17 jaar.

Trappen en stoten naar het hoofd is schadelijk voor de gezondheid van vechtsporters. Onderzoek naar de gezondheidseffecten wijst uit dat niet alleen een knock-out leidt tot hersenschade, maar dat ook het keer op keer raken van het hoofd de hersenfunctie aantast. Bovendien blijkt dat zowel korte als lange termijn gezondheidseffecten optreden als gevolg van deze impact op het hoofd. Het gaat daarbij in het bijzonder om vergeetachtigheid, duizeligheid, aantasting van het spraakvermogen en hogere kans op vervroegde intreding van Parkinson, Alzheimer en dementie.