Man overleden na eenzijdig ongeval in Eijsden

Een man, die afgelopen zaterdag met zijn scooter ten val was gekomen op de Rijksweg bij Eijsden, blijkt zondag in het ziekenhuis te zijn overleden.

Uit onderzoek dat door specialisten van verkeersongevallenanalyse werd uitgevoerd, is vast komen te staan dat er sprake is van een eenzijdig verkeersongeval. Het slachtoffer, een 48-jarige man uit Gronsveld, was met zijn scooter ten val gekomen, nadat hij de macht over het stuur was verloren. Daarbij liep de man ernstig hoofdletsel op.