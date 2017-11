Eis: 80.000 euro boete voor doorvoer militaire goederen naar Rusland

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de Rechtbank in Amsterdam een boete van 80.000 euro geëist tegen U-freight Nederland. Tegen de directeur eist de officier een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden.

Uit onderzoek door de Douane blijkt dat verdachte onderdelen voor radarsystemen voor straaljagers vanuit Maleisië via Nederland aan Rusland heeft geleverd. Dat is in strijd met de sanctieregelgeving, aldus het OM.

Op 17 maart 2015 werd de zending door de douane op Schiphol stopgezet. In de zending zaten twee onderdelen van het radarsysteem, dat in militaire vliegtuigen zoals straaljagers wordt gebruikt. De onderdelen staan op de lijst van militaire goederen. Op grond van het besluit strategische goederen, is het verboden om deze goederen zonder vergunning door te voeren. Verdachtehad geen vergunning voor de door- of uitvoer. Daarnaast is het op grond van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 verboden om onderdelen van militaire goederen te leveren aan een ontvanger in Rusland. De voorgenomen levering door verdachte was nadat deze sanctieregeling in werking was getreden. Er kon dus niet eens een vergunning worden verkregen voor deze levering.

De ontvanger staat op meerdere documenten, zo blijkt uit onderzoek: “Verdachte heeft dus geweten waar de goederen naar toe gingen. Verdachte had hier kennelijk als rol de doorvoer vanuit Maleisië via Schiphol naar Rusland voor rekening te nemen.”

'Ernstige feiten'

De officier van justitie spreekt van ernstige feiten: “Door onderdelen voor militaire goederen uit te voeren zonder vergunning wordt de overheid de kans ontnomen om te controleren welke militaire goederen waarheen gaan.” Daarnaast heeft verdachte de sanctieregeling overtreden. Die sanctieregeling is in het leven geroepen in internationaal verband door de gewapende conflicten tussen de Oekraïne en Rusland: “Door deze goederen toch door te voeren ondermijnt verdachte deze sancties” zei de officier van justitie op zitting: “Bovendien raakt Nederland betrokken doordat via ons land nu radarsystemen werden doorgevoerd. Het doorvoeren van deze goederen ondermijnt daarmee de Nederlandse staat.” Mede daarom vindt de officier een boete van 80.000 euro tegen de rechtspersoon op de plaats. Tegen de directeur eiste het OM een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden: "Als stok achter de deur dat de verdachte niet weer de fout in gaat."