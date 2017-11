'Beveiligers op Schiphol moeten zich niks aantrekken van toiletrestricties'

Toiletrestricties

Sinds kort hebben de beveiligingsbedrijven G4S Aviation en I-SEC op Schiphol een zogenaamde 'toiletrestrictie' voor hun werknemers ingevoerd. Beveiligers mogen alleen in de pauze naar de wc. Als ze tijdens hun werk toch nodig moeten, dan moeten ze zich melden bij een 'plaswacht' (I-SEC) of bij hun teamleider (G4S). Als er al iemand naar de wc is, moeten ze eerst wachten tot deze terug is. Bij I-SEC wordt zelfs bijgehouden hoelang het toiletbezoek duurt en worden er sancties opgelegd als de werkgever vindt dat het wel wat korter kan.

Schending privacy

FNV vindt dat alle werknemers die nodig moeten, ook gewoon moeten gaan. Ophouden is slecht voor de gezondheid én voor de concentratie. In het kader van goed werkgeverschap moeten G4S AS en I-SEC hun werknemers in staat stellen om het toilet te bezoeken als dat nodig is. Schrijver: 'Het is onredelijk om te eisen dat werknemers alleen in de pauze naar de wc gaan. Bijhouden hoelang iemand op het toilet zit, is een ernstige schending van de privacy van de betrokken werknemer en getuigt van slecht werkgeverschap. FNV vindt de privacyschending in geen enkele verhouding staan tot een eventueel belang van de werkgever.

Schiphol mag dit niet toestaan

Ook Schiphol zou deze praktijken op niet moeten toestaan. Beveiligers die nodig naar de wc moeten, kunnen zich minder goed concentreren op hun werk. En dat werk is een belangrijke schakel in een veilig Schiphol. FNV vindt het dan ook onbegrijpelijk dat Schiphol deze praktijken op de luchthaven laat gebeuren en verwacht dat Schiphol direct een einde maakt aan deze toiletrestrictie.