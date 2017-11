Waterleidingen Vlaardingen gereinigd met chloor vanwege E.colie-bacterie

'Hiermee starten we donderdag aan het eind van de middag. Dit kan leiden tot verandering in kleur en smaak van het kraanwater. Het kookadvies blijft van kracht: water dat Vlaardingers gebruiken voor eten en drinken dient eerst 3 minuten gekookt te worden', meldt Evides donderdag.

Aanpak met chloor

Het schoonspoelen van de leidingen met een lage dosering chloor is een snelle en effectieve manier om de aangetroffen bacterie aan te pakken. Door de chloortoevoeging gaat het kraanwater in Vlaardingen anders ruiken en smaken. Bovendien kan het kraanwater een bruine kleur krijgen doordat het water met een andere snelheid en stroomrichting door het leidingnet gaat. Het kookadvies blijft tot nader orde gelden.

Werkwijze

Nieuwe metingen van het drinkwater hebben aangetoond dat de E.coli-bacterie nog in het kraanwater aanwezig is. Evides treft deze maatregelen om de bacterie aan te pakken. Het chloor wordt door Evides gericht ingezet. Het leveringsgebied in Vlaardingen is ‘ingeblokt’ en de bacterie en het chloor kunnen zich niet buiten dit gebied verspreiden.

'We zullen in de stad een aantal brandkranen open zetten. Dit zorgt voor een hoger waterverbruik en daarmee een snellere desinfectie van het net', aldus Evides.

Kookadvies

Gebruik voor het koken van kraanwater een fluitketel of pan. Water in waterkokers en koffiezetapparaten kookt in de regel namelijk geen drie minuten achtereen. Check daarvoor de gebruiksaanwijzing van het apparaat. Het kookadvies geldt ook voor drinkwater voor huisdieren.

Het kookadvies geldt voor Vlaardingen: in de andere delen van het voorzieningsgebied van Evides geldt dit kookadvies niet en kunnen klanten het kraanwater direct drinken.