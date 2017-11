Okapi geboren in Diergaarde Blijdorp

Het is een hengstje. De verzorgers hebben hem Mboshi genoemd, naar een stam én zanger uit Congo. Dit is het eerste jong van moeder M'buti. Zijn vader is Ngwani. Het is de tweede okapigeboorte dit jaar.



Zijn halfbroer Gerrit (geboren op 13 mei) gluurt vanuit de binnentuin regelmatig naar Mboshi in de kraamstal.



Mboshi blijft nog achter de schermen in de stal en is niet voor bezoekers te zien. Via de webcams op de site en de Blijdorp-app kan iedereen wel een kijkje nemen in de kraamkamer.

Foto: Okapietje Mboshi