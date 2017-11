Graciela Pérez Rodríguez ontvangt Mensenrechtentulp 2017

De Mensenrechtentulp is een jaarlijkse prijs van de Nederlandse regering voor mensenrechtenverdedigers die zich op innovatieve wijze inzetten voor mensenrechten. Aan de prijs is een bronzen beeld en een bedrag van 100.000 euro verbonden om het mensenrechtenwerk van de winnaar uit te breiden.

Graciela Pérez Rodríguez komt op voor de rechten van familieleden van verdwenen personen in Mexico. Via haar werk probeert ze de terughoudendheid om deze zaken te bespreken, te doorbreken. De mensenrechtenverdedigster heeft zelf een verdwenen dochter, broer en drie neven. Graciela Pérez Rodríguez heeft zich als leek verdiept in forensische wetenschap en het Forensic Citizen Science mede opgericht. Dit nationaal collectief van familieleden van vermiste personen in verschillende staten van Mexico heeft zich ingezet voor het Mexicaanse Nationaal Register Verdwenen Personen en een DNA-databank door en voor burgers opgezet die het identificatieproces van gevonden slachtoffers ook in een later stadium nog mogelijk maakt.



Minister Zijlstra: ‘Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin zij werkt, zet Graciela zich onverminderd in voor de zoektocht naar verdwenen personen in Mexico. Mensenrechtenverdedigers zoals Graciela zijn onmisbaar in de strijd voor een betere wereld. Alleen met druk van binnenuit is echte verandering mogelijk.’ Verdwijningen zijn een groot probleem in Mexico. Zo zijn er sinds begin dit jaar tot aan augustus al ruim 2.400 personen als vermist gerapporteerd. Het Mexicaanse Congres heeft half oktober een nieuwe wet tegen verdwijningen aangenomen, die onder meer voorziet in hogere gevangenisstraffen en een commissie om verdwenen personen te vinden. De Nederlandse regering ziet deze wet als een belangrijke stap voor het oplossen van het probleem.