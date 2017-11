Explosie in appartementencomplex in Venlose Blerick

In een appartementencomplex in Blerick, een stadsdeel van Venlo, heeft zich donderdagavond een explosie voorgedaan. De bewoner van het appartement is aangehouden. Dit melden meerdere media donderdagavond.

De explosie vond rond 17.30 uur plaats in een pand van een gebouw aan de Burgemeester Gommansstraat. Het bleek te gaan om een gasexplosie waarbij de achtergevel van het gebouw ontzet raakte. De bewoner raakte lichtgewond. Hij is aangehouden omdat het voor de politie onduidelijk is of hij de explosie zelf heeft veroorzaakt.

Vlak na de explosie werd het appartementencomplex deels ontruimd, maar later kon iedereen na controle weer naar huis terug. Er raakte verder niemand gewond. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Mogelijk gaat het om een gasfles die kan worden gebruikt om aanstekers te vullen.

Vorige week woensdag vond er in Blerick een dodelijk schietpartij plaats. De explosie houdt géén verband met de dodelijke schietpartij in Blerick, zo benadrukte een woordvoerder van de politie.