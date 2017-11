Michael P. wil nu wel meewerken aan persoonlijkheidsonderzoek

Dit heeft zijn advocaat Niels Dorrestein laten weten aan RTL Nieuws, zo meldt de omroep. Dorrestein tegen de omroep: 'Mijn cliënt heeft in het verhoor bij de rechter-commissaris duidelijk aangegeven dat hij wil meewerken aan het persoonlijkheidsonderzoek. Hij zal zich coöperatief opstellen omdat hij het in het belang van de zaak acht en het hem inzicht zal verschaffen in zijn doen en laten.' De rechter-commissaris heeft onlangs bepaald dat Michael P. psychisch moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het onderzoek moet aantonen of P. een stoornis heeft die zou moeten worden behandeld. Dorrestein: 'Als er een behandeling wordt geadviseerd, dan zou P. daar wellicht ook aan willen meewerken. Of dat advies er ook zal komen, is uiteraard nog afwachten.'

P. weigerde in 2011 medewerking in Pieter Baan Centrum

Het is niet bekend of P, behalve uitgebreide verklaringen, ook een bekentenis heeft afgelegd. In 2011 was Michael P. vanwege twee verkrachtingen en een aantal overvallen al eens doorgestuurd naar het Pieter Baan Centrum. Toen weigerde hij mee te werken, vermoedelijk omdat hij bang was dat de onderzoekers tbs met dwangverpleging zouden adviseren. Doordat hij weigerde zich te laten onderzoeken kon niet worden gekeken of hij een stoornis had en legden rechter hem alleen een celstraf op en geen tbs.