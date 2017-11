Politie Bennekom doet onderzoek naar dodelijk verkeersongeval

De fietser is later op de dag aan de gevolgen van zijn verwondingen overleden.

Rond 9.15 uur reed de fietser op de Willem Dreeslaan. Ter hoogte van kruising de Kierkampweg kwam de fietser in aanrijding met de bus. De fietser raakte zwaar gewond en is nog ter plaatse korte tijd gereanimeerd door onder andere passagiers van de bus. De 57-jarige fietser uit Bennekom is later op de dag in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen.

De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. Agenten hebben ter plaatse getuigen gesproken en er is ter plaatse technisch onderzoek gedaan. De 39-jarige bestuurder van de bus is aan het bureau opgevangen en gehoord.