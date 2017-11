Straten Vlaardingen blank na grote breuk in waterleiding

Terwijl waterbedrijf Evides al met het probleem van de E.coli-bacterie in een gedeelte van het waterleidingnet in Vlaardingen te kampen heeft, kreeg het bedrijf donderdagmiddag aan de Zeemanstraat in Vlaardingen ook nog te maken met een ondergrondse waterleiding die kapot ging.

Waterlekkage

De breuk zat precies onder een auto die daardoor langzaam wegzakte. De eigenaresse besloot met enig risico haar auto te verplaatsen. De kracht van het water had inmiddels al een flink gat onder haar auto veroorzaakt.

Straten blank

In korte tijd kwam de Zeemanstraat en de Dirk de Derdelaan gedeeltelijk blank te staan. De bewoners van de Zeemanstraat zijn het inmiddels wel gewend, een breuk in de leiding is hier reeds vaker gebeurd. Nadat Evides de waterleiding had dichtgedraaid kon het water langzaam wegzakken. De woningen in de directe omgeving kwamen hierdoor zonder water te zitten.