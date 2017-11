Steeds meer consumenten stappen bewust over naar andere energieleverancier

De ACM ondersteunt deze consumenten door onduidelijke facturen van energieleveranciers aan te pakken. De consument heeft recht op een energierekening die hij kan controleren en begrijpen.

Steeds bewuster van besparingen door overstappen

De consument is zich steeds bewuster van de besparing die overstappen van energieleverancier met zich mee kan brengen. De ACM ziet aan de ontwikkelingen op de energieleveringsmarkt ook dat de consument met overstappen nog veel geld kan besparen.

Een consument die bijvoorbeeld op 1 september 2017 een contract afsloot met een variabele prijs en een onbepaalde looptijd, het zogenaamde slaperstarief, had tot wel 452 euro kunnen besparen door over te stappen naar het goedkoopste 1 jaar vaste prijs contract. Niet alleen slapers kunnen veel besparen met een overstap: ook het overstappen binnen productgroepen, bijvoorbeeld binnen 1 jaar vaste prijs producten, kan leiden tot een flinke besparing.

Dalend aantal consumenten is nog nooit overgestapt

Het aantal consumenten dat nog nooit is overgestapt, blijft dalen. Slechts 29% van de consumenten is nog nooit overgestapt. Vorig jaar lag dit percentage nog op 31%. Ongeveer 1,2 miljoen huishoudens zijn het afgelopen jaar overgestapt. Dit is evenveel als vorig jaar. Consumenten die ooit zijn overgestapt, doen dit de jaren daarna vaker. Om zich te oriënteren op de energiemarkt maken consumenten steeds vaker gebruik van prijsvergelijkingssites.