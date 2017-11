Arrestaties in onderzoek ontvoering en verkrachting jonge vrouw Eindhoven

De politie heeft vorige week donderdagavond, in een onderzoek naar een ontvoering van een jonge vrouw in Eindhoven in mei van dit jaar, rond 21.30 uur in Alkmaar een 31-jarige man uit die plaats aangehouden. 'Eerder werd in de zaak al een 45-jarige man uit Eindhoven aangehouden', zo meldt de politie vrijdag.

Meegenomen in auto

De twee zouden betrokken zijn geweest bij de ontvoering van een jonge vrouw vanaf het station in Eindhoven. In de vroege ochtend van zaterdag 27 mei werd zij daar door twee mannen meegenomen in een auto. In een woning in Son werd de vrouw uren vastgehouden. Na haar vrijlating waarschuwt ze de politie bij een tankstation in Son en Breugel.

Beelden

De verdachten werden onder meer in de omgeving van het station vastgelegd op beeld. De politie deelde in het onderzoek naar de zaak beelden, onder meer in de opsporingsprogramma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. De eerste verdachte werd al op 10 oktober laat op de avond aangehouden op het politiebureau in Eindhoven, waar hij zich naar aanleiding van de uitgezonden beelden zelf kwam melden. Hij is de bewoner van het huis waar de vrouw werd vastgehouden. De politie maakte zijn aanhouding niet eerder bekend om de zoektocht naar de tweede verdachte niet te verstoren. Deze man zit nog altijd vast.

Verkrachting

De tweede verdachte werd uiteindelijk op donderdag 26 oktober opgepakt. Hij wordt niet alleen verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering maar de man uit Alkmaar zou de vrouw ook hebben verkracht in de woning, zo kwam uit het onderzoek naar voren. De raadkamer van de rechtbank Oost-Brabant heeft op 8 november de voorlopige hechtenis met drie maanden verlengd.

Slachtoffer onbereikbaar

De vrouw die het slachtoffer werd van deze vrijheidsbeneming en verkrachting is sinds kort na het incident voor politie en Openbaar Ministerie onbereikbaar. Twee maal kwam zij niet opdagen bij een afspraak voor het doen van de officiële aangifte. Het Openbaar Ministerie vindt echter het feit van een dusdanige ernstige aard dat is besloten de verdachten ambtshalve te gaan vervolgen. Dat betekent dat een aangifte niet per se noodzakelijk is.