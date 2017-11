'Hond' door keukenraam woonkamer ingegooid

De bewoonster van een woning aan de Scheepmakerstraat in Alkmaar werd in de nacht van donderdag op vrijdag rond 02.30 uur opgeschrikt door een enorme klap.

'Toen de vrouw poolshoogte ging nemen zag zij dat het keukenraam was ingegooid met een standbeeld uit de tuin', zo meldt de politie vrijdag.

Beton

De betonnen hond van ongeveer twintig kilo was door het ruit gegooid en lag midden in de woonkamer. De vrouw had al eerder in de nacht gerommel gehoord, maar daar geen aandacht aan geschonken. Mogelijk was dit een poging inbraak. De politie zoekt getuigen. Mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844.