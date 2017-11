DJ's Glazen Huis Apeldoorn zijn bekendgemaakt

Vrijdag is in Apeldoorn bekendgemaakt dat Domien, Angelique en Sander dit jaar voor 3FM Serious Request 2017 het Glazen Huis in gaan. Dit heeft 3FM vrijdag laten weten.

Rode Kruis

Van 18 tot 24 december maken Domien, Angelique en Sander 24 uur per dag live radio en zijn ze continu te volgen op TV, 3FM.nl en social media. Samen met heel Nederland zamelen we geld in voor het Rode Kruis, waarmee zij ouders en kinderen kunnen herenigen.

Housewarming

Vrijdagmiddag werden de dj's in Apeldoorn onthuld. Of ze er een beetje zin in hebben? Angelique: 'Het voelt zo ontzettend tof om dit jaar in het Glazen Huis te zitten. Om samen met het Rode Kruis, heel Nederland en heel 3FM in actie te komen voor deze stille ramp is heel bijzonder. Een ramp die zo herkenbaar is en anders niet op de kaart zou staan.'

Voor Sander en Angelique is het de eerste keer, maar voor Domien al zijn vierde. Ben je dan nog steeds zenuwachtig? 'Het is inderdaad mijn vierde keer maar het blijft iets waar je je niet op kan voorbereiden. Als ik er alleen al aan denk schieten de kriebels door mijn lijf. Ik heb gewoon heel erg zin om te gaan knallen dit jaar!'

Dat de dj's er klaar voor zijn is duidelijk, maar hoe staat dat met de rest van Nederland? Sander: 'Volgens mij is Apeldoorn er al een jaar helemaal klaar voor, maar ik hoor het steeds maar vanuit alle hoeken van het land. Koekjes worden weer gebakken, diners georganiseerd en flessen verzameld. Nederland lijkt er echt weer zin in te krijgen!'

Het doel

In conflictgebieden, zoals Nigeria en de Democratische Republiek Congo, maar ook op plekken waar regelmatig natuurrampen plaatsvinden, zoals in Nepal, leven miljoenen kinderen noodgedwongen gescheiden van hun ouders, broers of zussen. Je kunt je vast voorstellen dat de impact voor kinderen erg groot is.

Ze hebben geen eten, geen drinken, gaan niet naar school en staan er helemaal alleen voor. Omdat ze noodgedwongen op zoek moeten gaan naar werk is de kans op misbruik, (seksueel) geweld en mensenhandel groot.

Met de opbrengst van 3FM Serious Request 2017 sporen Rode Kruis-hulpverleners vermiste kinderen op, herstellen ze het contact met hun familie en brengen ze hen weer thuis.