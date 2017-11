Bewusteloos gevonden studenten Tilburg niet meer in levensgevaar

In de nacht van donderdag op vrijdag is de politie in Tilburg een onderzoek gestart naar aanleiding van de vondst van twee bewusteloze mannen. 'Er zou sprake kunnen zijn van mogelijk verkeerd drugsgebruik', zo meldt de politie vrijdag.

Paniekmelding

Vrijdag om 04.57 uur kwam er een paniekmelding vanuit een woning aan de Oude Goirleseweg in Tilburg. Een bewoner had daar twee medebewoners bewusteloos aangetroffen. Politie en ambulance spoedden zich naar die woning.

'Er lagen inderdaad twee mannen. Ambulancepersoneel kon ze niet bij kennis brengen en ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn daar direct opgenomen op de intensive care. Hun toestand is zorgwekkend', aldus de politie.

Onderzoek

De politie startte een onderzoek naar de toedracht. Uit de eerste verhoren van getuigen blijkt dat er een mogelijkheid bestaat dat ze, in het uitgaansleven van de binnenstad van Tilburg, te veel of verkeerde drugs gebruikt hebben. Het onderzoek is in volle gang.

Update 15.30 uur:

De twee studenten die vrijdagmorgen met spoed naar een ziekenhuis en in de goede handen van personeel van de Intensive Care zijn gebracht zijn buiten levensgevaar. Dit heeft de politie vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Vrijdagmiddag 10 november 2017 heeft de politie contact gehad met beide studenten. Ze maken het naar omstandigheden weer goed. Naar hun eigen zeggen was het overmatig gebruik van alcohol en GHB de reden dat ze volledig en langdurig out zijn gegaan. Er zal verder geen onderzoek meer plaats vinden.

Out gaan

Door het gebruik van GHB kun je out gaan, je verliest je bewustzijn. Uit deze slaap kun je niet wakker gemaakt worden. Bewustzijnsverlies (out gaan) is een gevaarlijke toestand. Als de persoon niet gewekt kan worden, moet altijd 112 gebeld worden.

Out gaan is riskant

GHB verdooft je ademhaling. Dat kan leiden tot ernstige ademhalingsstoornissen die levensbedreigend kunnen zijn. Vooral in combinatie met alcohol, slaap- of kalmeringsmiddelen is dit risico groot.