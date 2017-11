Politie start onderzoek na vondst bewusteloze studenten in Tilburg

In de nacht van donderdag op vrijdag is de politie in Tilburg een onderzoek gestart naar aanleiding van de vondst van twee bewusteloze mannen. 'Er zou sprake kunnen zijn van mogelijk verkeerd drugsgebruik', zo meldt de politie vrijdag.

Paniekmelding

Vrijdag om 04.57 uur kwam er een paniekmelding vanuit een woning aan de Oude Goirleseweg in Tilburg. Een bewoner had daar twee medebewoners bewusteloos aangetroffen. Politie en ambulance spoedden zich naar die woning.

'Er lagen inderdaad twee mannen. Ambulancepersoneel kon ze niet bij kennis brengen en ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn daar direct opgenomen op de intensive care. Hun toestand is zorgwekkend', aldus de politie.

Onderzoek

De politie startte een onderzoek naar de toedracht. Uit de eerste verhoren van getuigen blijkt dat er een mogelijkheid bestaat dat ze, in het uitgaansleven van de binnenstad van Tilburg, te veel of verkeerde drugs gebruikt hebben. Het onderzoek is in volle gang.